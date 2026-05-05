Sarri ancora a Napoli? In caso di addio di Conte è in pole per ADL
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Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere di nuovo a Napoli. È la clamorosa indiscrezione rilanciata in giornata in Campania, confermata anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha parlato del tecnico toscano come una delle alternative principali per De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte a fine stagione, un'ipotesi assolutamente sul tavolo. Sarri, dal canto suo, ha già dato piena apertura alla società azzurra e sarà ADL eventualmente a decidere, anche se prima sarà per forza di cose fondamentale capire cosa accadrà sul fronte Conte.
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