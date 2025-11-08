Genoa-Fiorentina, la gara di Hamrin: è il miglior marcatore. E quanti doppi ex

Anche sul sito ufficiale della Fiorentina appaiono le statistiche più curiose in merito agli incroci col Genoa, ripercorsi più in chiave storica rispetto a quanto fatto dalla Lega Serie A. La prima partita fu il 21 ottobre 1928, quando i rossoblu si imposero per 2-1 in trasferta a Firenze. Ecco alcune delle altre pillole:

"I gol fatti nella storia dalla squadra di Firenze sono 192; mentre quelli dei rossoblu 141.

Il miglior marcatore dell’incontro è Hamrin con 12 gol, seguito da Skuhravy con 8 e Batistuta a quota 7.

Claudio Desolati crebbe nel settore giovanile del Genoa per poi passare alla Fiorentina nel 1971 e restarci per ben 10 anni.

Bortolazzi mosse i primi passi nel Mantova per poi trasferirsi sulle sponde dell’Arno per tre stagioni, ebbe poi ottime annate a Genova con 251 presenze.

Onorati vestì entrambe le maglie per due volte: prima la viola dal 1984 all’88, poi, subito dopo, quella rossoblu. Tornò a Firenze senza collezionare presenze e si trasferì definitivamente al Genoa nel 1990.

Manfredini, tra le tante casacche indossate, passò anche dalla Liguria nella stagione 1999-2000 e a Firenze nel 2003.

Papa Waigo esordì in Serie A con i liguri ma a Firenze tutti lo ricordano per uno dei gol del 2-3 inflitto alla Juventus fuori casa nel 2008.

Venendo ai più recenti ecco Gilardino (quattro anni alla Fiorentina e 2 esperienze al Genoa tra il 2012 e il 2014). Giuseppe Rossi e Simeone condivisero la propria esperienza al Marassi nel 2017 ma l’italo-americano, a differenza dell’argentino che si trasferì successivamente a Firenze, disputò 4 stagione condite da magie e numeri pazzeschi a Firenze".