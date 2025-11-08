Pivotto avverte la Fiorentina: "Non può star tranquilla, trend complicato da invertire"

Matteo Pivotto mette in guardia la Fiorentina. Il doppio ex di Lecce e Verona, intervistato oggi da L'Arena in vista dello scontro salvezza del Via del Mare, ha parlato in generale della lotta per non retrocedere menzionando anche i viola, domani impegnati sul campo del Genoa: "Neanche la Fiorentina deve stare tranquilla, dieci giornate non sono poche e se il trend rimane questo diventa sempre più complicato invertirlo. Soprattutto se dovesse perdere la prossima col Genoa".