SAMADEN, Seconde squadre? Non è un discorso economico

Il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Roberto Samaden, ha parlato anche di seconde squadre al convegno sul calcio giovanile 'A proposito dei giovani' da Tolentino. Ecco le parole raccolte da Tuttomercatoweb:

"Il progetto è partito da diversi anni e oggi siamo fermi a tre, sarebbe interessante capire perché tutte queste difficoltà. Nel momento in cui investi nel settore giovanile, credo sia assurdo non avere la seconda squadra. Soprattutto per chi combatte al vertice in Serie A. Non credo sia un discorso economico, perché la seconda squadra crea valore: nel giro di pochi raddoppi o triplichi quanto investi, la Juventus ne è la dimostrazione. È come comprare azioni che sai già che dopo dieci anni varranno tre volte di più, vorrei capire perché tanti presidenti e dirigenti non ritengano di investire mentre magari si riempiono la bocca coi giovani".