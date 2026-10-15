Fiorentina, la maglia del Centenario tra storia e identità: 100 anni di viola... o quasi!

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La divisa realizzata da Joma per i cento anni del club riprende i colori delle due realtà sportive fiorentine da cui nacque la Fiorentina. Un omaggio alle origini raccontato nel nuovo numero di Sportissimo.

C’è una maglia che racconta la Fiorentina partendo da prima del viola. È quella realizzata da Joma per il Centenario del club, protagonista di un approfondimento pubblicato su Sportissimo N.2, il mensile digitale gratuito di TuttoMercatoWeb.com.

La divisa si distingue per una scelta che non passa inosservata: metà rossa e metà bianca, con colletto e pantaloncini neri e il giglio storico sul petto. Una combinazione che richiama le origini del calcio fiorentino e le due realtà sportive che nel 1926 contribuirono alla nascita della Fiorentina: il Club Sportivo Firenze, legato al bianco, e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, associata al rosso.

Il progetto firmato Joma guarda così indietro di un secolo per raccontare il legame tra la squadra e la città. Prima che il viola diventasse il simbolo riconoscibile dei gigliati, erano proprio il bianco e il rosso a rappresentare quelle due anime sportive fiorentine. La maglia del Centenario recupera questa memoria e la traduce in una divisa contemporanea, nella quale il richiamo alla storia si unisce a soluzioni tecniche attuali.

Non si tratta soltanto di un omaggio celebrativo. La maglia è realizzata in poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica PET e integra accorgimenti tecnici pensati per favorire traspirazione, resistenza e libertà di movimento. Tradizione e innovazione convivono quindi in un progetto che prova a raccontare Firenze attraverso uno dei simboli più riconoscibili del calcio.

Un viaggio tra colori, memoria e identità che Sportissimo approfondisce nell’articolo “100 anni di VIOLA… o quasi”, firmato da Alessandro Di Nardo.

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