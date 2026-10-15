Genoa, De Rossi: "Vincere con la Fiorentina un'iniezione di fiducia. Abbiamo fatto cose buone"

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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa oggi a due giorni dalla sfida contro la Roma all'Olimpico di sabato sera. Queste le sue parole sulla partita vinta lo scorso sabato contro la Fiorentina di Vanoli:

Come è andata la settimana dopo questa vittoria contro la Fiorentina che immagino abbia dato fiducia? "Li ho visti bene. Hai usato la parola giusta: fiducia. Abbiamo parlato di tante cose a cui aggrapparsi quando non arrivano risultati ma mancava un’iniezione di fiducia. Torni e lavori con uno spirito diverso. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano però è ovvio che ora si lavori un pizzico di fiducia in più. La strada davanti a noi è lunga ma abbiamo dimostrato di fare cose abbastanza buone".