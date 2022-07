SALERNITANA, Il preferito è Pinamonti. Ma Piatek...

Federico Bonazzoli dovrebbe essere uno dei prossimi rinforzi della Salernitana in attacco non si fermerà al classe '97. L'idea di Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis è quella di proseguire con un altro rinforzo in avanti: a Davide Nicola serve ancora un centravanti, quindi un altro colpo sarà battuto. I nomi in lista sono tanti, tre su tutti: Andrea Pinamonti, Krszystof Piatek e Neal Maupay. Obiettivi complicati, trattati con l’idea di portarne al’Arechi uno. Il preferito della dirigenza campana, per età, caratteristiche e ingaggio, è Andrea Pinamonti. A riportarlo è TMW.