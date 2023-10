SALA, vincolo non va bene, apprezzo parole di Abodi

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi "ci avevo anche parlato. Non so quanto servirà, però lo apprezzo perché torniamo un po' al punto. Io credo che vincolare un immobile del genere e vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe che sono esposte non va bene". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le parole del ministro, che auspica un superamento del vincolo posto su San Siro dalla soprintendenza.

"Abbiamo fatto ricorso - ha aggiunto Sala a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Tog in via Livigno - dopodiché se sarà così rispetteremo le leggi. Le leggi bisogna rispettarle per chi fa il mio mestiere, però si possono contestare. E io contesto fortemente queste decisioni". (ANSA).