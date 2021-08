SABATO, Post-Lukaku? Dzeko, Vlahovic costa troppo

L'ex calciatore Antonio Sabato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Inter e della situazione societaria.

Quale il giocatore ideale per sostituire Lukaku?

"Dzeko. Punto su di lui. Ha un ingaggio elevato, se la Roma se ne libera gli fai anche un piacere. Se puoi investire solo il 20-30% di quello che prendi da Lukaku, chi puoi prendere? Vlahovic costa troppo. Per me prendi Dzeko e una punta per la panchina. Zapata credo che non possano permetterselo. Dybala? Impossibile, si rigenererà con Allegri".