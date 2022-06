SABATINI, Rocco ancora gode per vendita Vlahovic

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle dimaniche di mercato della Fiorentina: “Non credo che Commisso non possa spendere. Semmai non intende farlo. Le sue aziende sono in utile, lui è uno degli imprenditori più ricchi al mondo: vorrà dare un modello di business… Poi a mio avviso gode ancora per essersi ripagato l’acquisto del club con le cessioni di Chiesa e Vlahovic”.