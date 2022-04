RUSSO (DAZN), Igor è cresciuto in concentrazione

Marco Russo, giornalista di DAZN, è intervenuto per parlare della crescita di Igor dopo averlo visto dal vivo anche contro il Napoli: "Pensavo che la squadra di Spalletti giocasse in modo diverso, ma la Fiorentina ha fatto la sua miglior gara della stagione. Igor è in uno stato di forma esaltante ed il merito è anche di Italiano che ha creato un gruppo di 17-18 titolari. L'entusiasmo può fare la differenza e i viola hanno qualcosa in più dell'Atalanta, pur essendo inferiori a livello di rosa. Floccari, ex compagno di Igor, mi ha detto che tecnicamente è sempre stato fortissimo, ma peccava in concentrazione: in questo aspetto con Italiano è cresciuto".