Russia ai Mondiali in Usa come incentivo alla pace: l'idea di Trump

Durante una conferenza stampa congiunta con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti di "non essere a conoscenza" del fatto che la Russia è attualmente esclusa dalle competizioni FIFA e UEFA. Tuttavia, Trump ha poi ipotizzato se la riammissione a tali tornei potesse fungere da leva per persuadere il paese dell'Europa orientale a porre fine al suo controverso conflitto con la vicina Ucraina. "Non lo sapevo", ha ammesso Trump, mostrando sorpresa per la sanzione durante la presentazione dei prossimi Mondiali del 2026, che si disputeranno proprio in Canada, Messico e Stati Uniti. Il numero uno del governo statunitense ha poi continuato a riflettere ad alta voce, chiedendosi se l'inclusione nel mondo del calcio potesse diventare un elemento di pressione per la pace.

Gianni Infantino, seduto accanto a Trump, ha confermato la situazione, chiarendo: "Sono esclusi per il momento, ma speriamo che qualcosa accada e che la pace arrivi, così che la Russia possa essere riammessa". Trump ha quindi ribadito la sua convinzione che la pace fosse "possibile", aggiungendo: "Potrebbe essere un buon incentivo, giusto? Vogliamo che si fermino. Vogliamo che smettano. Cinquemila giovani persone a settimana vengono uccise, è incredibile".