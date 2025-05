Dove vedere Fiorentina-Betis in TV e streaming: tutte le opzioni

Il ritorno della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Betis Siviglia, in programma giovedì 8 maggio alle ore 21 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà visibile in chiaro su TV8 (canali 8, 108 o 508 del digitale terrestre e canale 125 su Sky).

La diretta sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Per chi preferisce lo streaming, la sfida sarà disponibile su Now TV e sull’app Sky Go, accessibile anche da smartphone e tablet.

In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su FirenzeViola.it e la radiocronaca in diretta dallo stadio su RadioFirenzeViola.