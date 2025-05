Jacobelli dice sì alla scelta della Fiorentina: "Rinnovo un premio per la stagione"

vedi letture

Il giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole a proposito del rinnovo di Raffaele Palladino annunciato oggi dalla Fiorentina: "E' una notizia che brilla per la tempestività e per il fatto che la FIorentina abbia voluto, indipendentemente dall'esito della Conference e della qualificazione in Europa il prossimo anno, confermarlo. E' un premio per la sua stagione, le difficoltà che ha incontrato. I risultati hanno dimostrato quanto sia all'altezza della situazione. E anche il cammino in Europa è premiato. E' una bella mossa".