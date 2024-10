RUI COSTA, Assolto dalle accuse di corruzione e frode

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Il Benfica è accusato di corruzione e frode fiscale per la presunta compravendita di giocatori per il periodo tra il 2016 e il 2019 che potrebbe portare il club portoghese a essere escluso dalle competizioni sportive dai 3 mesi ai 6 anni.

L'attuale presidente del Benfica ed ex viola Rui Costa è stato assolto visto che l'accusa è verso l'ex presidente Luis Filipe Vieira e Paulo Gonçalves, ex consulente legale del club. Nel frattempo, il club portoghese ha diramato un comunicato ufficiale per prendere posizione sull'accaduto:

"Il Benfica e i suoi avvocati analizzeranno nel dettaglio l'accusa che è stata loro notificata oggi e che ritiene il Benfica responsabile di presunti atti attribuiti al suo ex presidente e a un ex consigliere.Prenderanno una posizione processuale a tempo debito, ma non c'è dubbio che Sport Lisboa e Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (e da quanto è già stato analizzato, sono infondate), così come da tutto ciò che colpisce o può aver colpito i suoi diritti e interessi"