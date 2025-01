RUBINO, Convocato in extremis nella Nazionale U-19

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ci sono solo buone notizie per Tommaso Rubino. Dopo il gol che ha aperto le danze per la vittoria tennistica della Fiorentina Primavera contro l’Udinese, il centrocampista viola è stato convocato dalla nazionale U-19 in sostituzione dell'indisponibile Alessandro Di Nunzio della Roma. Il classe 2006, che affronterà la Spagna in un'amichevole il 15 gennaio a Las Rozas, ritrova i compagni di squadra Tommaso Martinelli e Maat Daniel Caprini, già presenti nella lista dei convocati di Alberto Bollini.