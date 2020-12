ROSSI, Ricordo di Pelé: quell'amichevole con la viola...

27 giugno 1967, Pelé sfida coi suoi Santos la Fiorentina. E lo fa al Franchi, nell'unica apparizione fiorentina su un campo da gioco per O'Rey. Dell'amichevole tra viola ed i bianconeri brasiliani ci sono rimaste pochissime testimonianze, solo una foto del numero 10 verdeoro con Giancarlo De Sisti a fine partita. Ma l'arrivo di Pelé in Italia era un evento per quei tempi epocale: talmente speciale da convincere un padre a portare il figlio da Prato a Firenze in un martedì sera d'inizio estate. Quel ragazzino, che allora non aveva ancora compiuto undici anni, era Paolo Rossi. Colui che quindici anni più tardi diventerà Pablito, l'eroe italiano, in quel momento era solo un bambino che per la prima volta vedeva da vicino il suo mito. A poche ore dalla sua prematura scomparsa anche il mito ha omaggiato Rossi, e lo ha fatto ricordando quel bambino di dieci anni innamorato della sua figura e del pallone. Quel bambino che arriverà ad emulare Pelè conquistando un mondiale da assoluto protagonista e che poi stringerà anche un rapporto di amicizia con lui, come ricorda il brasiliano in questo post con cui saluta Paolo: