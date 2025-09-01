Roma, Tommaso Baldanzi non andrà al Verona: resterà in giallorosso

vedi letture

In questi giorni l'Hellas Verona ha provato fino all'ultimo a prendere Tommaso Baldanzi. Il trequartista ex Empoli però alla fine, come scritto da Tuttomercatoweb.com, rimarrà alla Roma. La trattativa tra i gialloblu e il classe 2003 si è arenata perché i veneti non sono riusciti a perfezionare nessuna uscita e di conseguenza anche gli acquisti sono stati bloccati.