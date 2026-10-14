L'Udinese non può più sbagliare, club valuta ritiro anticipato prima del Lecce

vedi letture

Se la Fiorentina si lecca le ferite di una sconfitta che ha interrotto bruscamente la risalita della squadra, anche l'Udinese non se la sta passando bene, visto che è reduce dal quarto ko consecutivo. Un declino che ha fatto scattare un campanello di allarme nel club che per ricompattare il gruppo sta valutando di andare in ritiro in anticipo di un giorno, come riporta Tuttoudinese. Domenica all'ora di pranzo, ore 12.30, la squadra di Runjaic ospita infatti il Lecce e sarà obbligatorio il riscatto.

Le giustificazioni alla scivolata ci sono ma alla squadra serve un'inversione di marcia. I motivi come detto sono anche nelle tante assenze che limitano le scelte del tecnico, elencate proproio dalla testata: "Zaniolo resterà ai box ancora per qualche settimana, mentre per Gueye lo stop dovrebbe protrarsi almeno fino al 2027. Anche la condizione di Davis non è delle migliori e per quanto riguarda il nuovo acquisto (Alaba), resta da valutare come e quando potrà essere inserito nelle dinamiche della squadra. A questo quadro si aggiunge l’infortunio di Bayo, rimediato durante gli allenamenti. L’attaccante ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e dovrà rimanere lontano dal campo per alcune settimane".