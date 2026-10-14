Champions, alle 21 tocca a Roma-Real Madrid: le formazioni ufficiali
Alle 21 fischio d'inizio per la sfida tra Roma e Real Madrid, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League, con Mourinho che torna all'Olimpico dopo le stagioni passate in giallorosso e la vittoria della Conference. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici:
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Malen, Soule.
A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Rudiger, Konate, Cucurella; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Diomande, Mbappe, Vinicius Junior.
A disposizione: Lunin, Mestre, Huijsen, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Guler, Carreras, Espi, Silva, Diaz, Pitarch.
Allenatore: Jose Mourinho.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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