ROMA, Reintegra Zalewski: torna ad allenarsi con squadra

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Nicola Zalewski torna in gruppo. Il calciatore era stato messo fuori rosa per scelta della proprietà dopo aver rifiutato il rinnovo e aver detto 'no' al trasferimento al Galatasaray. Agente del giocatore e club giallorosso hanno poi lavorato per ricucire il rapporto e già ieri Ivan Juric aveva anticipato che da oggi il calciatore sarebbe tornato a disposizione e così è stato, svolgendo interamente l'allenamento con il resto dei compagni. (ANSA).