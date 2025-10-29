Roma, Massara: "Mercato di gennaio difficile, giocatori cari e paletti del FFP

Il dirigente della Roma Frederic Massara ha parlato nel pre-partita dei giallorossi contro il Parma, anticipando le mosse di mercato di gennaio:

"Intanto, considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è sempre complesso, perché i giocatori che stanno già facendo la differenza nelle loro squadre hanno costi ancora più alti. In un momento come questo, dove dobbiamo confrontarci con le restrizioni del fair play finanziario, non è semplice.

Però è anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, e da queste gare cercheremo di trarre indicazioni utili per capire come e se intervenire. Se sarà il caso, la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto".