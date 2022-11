ROMA, Karsdorp sempre out: malessere psicologico

Rick Karsdorp, scrive Gazzetta.it, ha presentato un certificato medico alla Roma per motivare la sua assenza. Il terzino olandese che non si è presentato alla ripresa e diserterà la tournée estiva ha spiegato il mancato rientro in Italia con un malessere psicologico firmato dal suo medico di fiducia. La Roma, dal canto suo, s'è detta disposta ad aiutarlo, a condizione che il ragazzo faccia rientro nella Capitale per essere visitato dallo staff sanitario giallorosso.