Genoa-Fiorentina, arbitra Guida. Gariglio-Serra al Var

vedi letture

L'Aia ha ufficializzato i sestetti arbitrali impegnati tra campo e Var delle gare dell'undicesima giornata. Genoa-Fiorentina (domenica ore 15) sarà arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, Gariglio sarà il Var assistito da Serra. Ecco i 6 arbitri e assistenti:

GENOA – FIORENTINA

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA