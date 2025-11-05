Genoa-Fiorentina, arbitra Guida. Gariglio-Serra al Var
FirenzeViola.it
L'Aia ha ufficializzato i sestetti arbitrali impegnati tra campo e Var delle gare dell'undicesima giornata. Genoa-Fiorentina (domenica ore 15) sarà arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, Gariglio sarà il Var assistito da Serra. Ecco i 6 arbitri e assistenti:
GENOA – FIORENTINA
GUIDA
MELI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaGoretti, una scelta conservativa con la priorità di un nuovo allenatoredi Tommaso Loreto
Le più lette
4 Il like di Pongracic per l'esonero di Pioli: a testimoniare un rapporto mai esploso con i giocatori
Copertina
FirenzeViolaBorsino allenatori: lo spogliatoio preme per Palladino, la società valuta Mancini e Vanoli
Tommaso LoretoLa situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com