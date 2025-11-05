Genoa-Fiorentina, arbitra Guida. Gariglio-Serra al Var

Genoa-Fiorentina, arbitra Guida. Gariglio-Serra al VarFirenzeViola.it
Oggi alle 14:28Primo Piano
di Redazione FV

L'Aia ha ufficializzato i sestetti arbitrali impegnati tra campo e Var delle gare dell'undicesima giornata. Genoa-Fiorentina (domenica ore 15) sarà arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, Gariglio sarà il Var assistito da Serra. Ecco i 6 arbitri e assistenti:

GENOA – FIORENTINA

GUIDA

MELI – ZINGARELLI

IV:     FELICIANI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       SERRA