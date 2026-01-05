Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini: Baldanzi sempre assente

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - E' una Roma in emergenza quella in partenza per Lecce, dove domani affronterà la squadra dell'ex, Eusebio Di Francesco. I giallorossi arrivano alla sfida dopo il ko di Bergamo e con sei assenti tra infortuni, Coppa d'Africa e squalifiche. I problemi maggiori sono quelli in difesa perché alla già nota assenza di Ndicka si è aggiunta quella di Mancini ed Hermoso con una linea a tre che sarà inedita e composta molto probabilmente da Celik, Ziolkowski e Ghilardi. Scelte obbligate poi anche a centrocampo dove Cristante e Koné sono gli unici giocatori a disposizione.

Con loro Rensch e Wesley dovrebbero completare la linea dei quattro, mentre in avanti giocheranno Soulé, Dybala e Dovbyk, quest'ultimo in vantaggio su Ferguson. Ancora assenti poi Baldanzi, Pellegrini e Bailey. Per questo Gasperini nel diramare la lista dei convocati ha inserito anche tre Primavera come Romano, Lulli e Mirra. (ANSA).