ROMA, Esonero di Mou fake news. Ma il tecnico...

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia agitata in casa Roma in vista della partita con il Cagliari di domani. Il club definisce "fake" la ricostruzione di un possibile esonero di José Mourinho in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri, apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport. Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale dopo Mourinho.

Il tecnico portoghese, intanto, manda un chiaro segnale alla dirigenza e, in occasione della partnership tra giallorossi e lo sponsor Riyad Season confessa: “Sono a Roma, sono concentrato sulla Roma e darò tutto fino al mio ultimo giorno qui. Poi nessuno conosce il futuro, però la mia convinzione è anche che lavorerò in Arabia. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che è una cosa che farò certamente". Lo riposta l’ANSA.