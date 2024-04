ROMA, Esami ok: via libera dei medici per Ndicka

23.04.2024 23:20 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di www.imagephotoagency.it Evan Ndicka, il giocatore della Roma che durante la gara dello scorso 14 aprile ad Udine si era accasciato a terra per un malore (la gara era stata poi sospesa e sarà recuperata il 25 aprile), potrà tornare a giocare. Il via libero è arrivato oggi dai medici che hanno rilasciato l'idoneità sportiva. Ecco il comunicato del club: "Il giocatore Evan Ndicka si è sottoposto, presso la clinica villa Stuart Fifa medical center, ad una serie di accertamenti cardiologici e polmonari di terzo livello. Gli esami svolti hanno confermato l’assenza di patologie cardiache e la guarigione del minimo pneumotorace verificatosi durante la partita di Udine. Il giocatore risulta quindi idoneo alla ripresa dell’attività sportiva che verrà monitorata nei giorni a seguire".