ROMA, Dybala si allena in palestra in attesa dell'addio

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - La Roma, dopo l'incontro di ieri tra la squadra, lo staff tecnico e l'arbitro Daniele Doveri in rappresentanza della Can per il tradizionale meeting di inizio stagione nel quale sono state analizzate le novità regolamentari, è tornata a lavorare nel centro sportivo di Trigoria. Tra i calciatori presenti anche Paulo Dybala che, però, non si è allenato in gruppo ma è stato impegnato solo in palestra. L'argentino, al centro della trattativa con l'Al-Qadsiah, club saudita al quale ha detto sì, è sempre più vicino all'addio tanto che oggi potrebbe essere l'ultimo giorno in giallorosso per la Joya, pronto a salutare i compagni per iniziare la nuova avventura.

Ieri sera, infatti, è andato in scena il vertice tra la Roma e la dirigenza del club arabo nel quale le parti hanno discusso degli ultimi dettagli tanto che già oggi potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca. (ANSA).