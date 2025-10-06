Roma, contusione per Wesley: salta la convocazione del Brasile

Wesley non parte per il Brasile. Il terzino della Roma ha rimediato ieri una lieve contusione alla tibia durante la gara con la Fiorentina e per precauzione non risponderà alle convocazione della sua nazionale. Sono escluse lesioni e dunque resterà a Trigoria e sarà a disposizione per la ripresa in vista della sfida con l'Inter. (ANSA).