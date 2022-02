ROMA, Caso Zaniolo: blitz Calvarese, Abisso denuncia

Retroscena raccontato dal quotidiano Il Tempo relativa alla gara tra Roma e Genoa il 5 febbraio scorso quando ci l'espulsione di Nicolò Zaniolo che ha scatenato le ire della Roma e tante polemiche in generale. Il direttore di gara Rosario Abisso, secondo quanto scrive appunto il quotidiano, avrebbe presentato un esposto all'AIA perché a fine gara nel suo stanzino sarebbe piombato l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, oggi consulente della Roma per la match analysis sugli arbitraggi, per chiedere conto dell'espulsione di Zaniolo appunto.

Abisso sarebbe già stato sentito dai vertici dell'AIA, che avrebbe poi girato il fascicolo alla Procura FIGC per l'apertura di un'inchiesta. In contatti del genere è proprio l'arbitro a rischiare, che però ha denunciato già il fatto mentre la Roma in realtà potrebbe rischiare un'ammenda e la squalifica dei dirigenti più che altro perché non è motivata la presenza di Calvarese - non tesserato - in certe zone dello stadio.