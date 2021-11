ROCK&GOL, DV-Juve? 36 bollettini e metà Marrone

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dato spazio anche oggi all'ironica rubrica di Benedetto Ferrara "Rock&Gol", nel giorno in cui va in scena il big match tra la Juventus e la Fiorentina. Ecco alcuni dei passaggi più significativi: "La Juventus è dietro. Capita. Raramente ma capita. Poi arriva l’evento e si mescolano sensazioni, umori, e si visualizzano scenari più o meno realistici. Il più in voga è l’interesse di Nedved e soci per Vlahovic: come lo vorrebbero pagare? In 36 bollettini postali più mezzo Marrone? Non vi ricordate il mezzo Marrone? Criptovaluta utilizzata a suo tempo dalla Juve per convincere la Fiorentina a cedere i suoi gioielli? La particolarità di questo appuntamento pieno di fascino è che questa volta il tifoso organizzato della Fiesole ha deciso di non andare a Torino anche per via di un sistema secondo il quale, per acquistare i biglietti, è obbligatoria la registrazione nel sito della Juventus, il che non è un proprio un obiettivo prioritario del tifoso viola. Già uno è costretto a vedere giocatori cresciuti qui indossare la maglia bianconera. Poi si registra al sito, si abbona a Hurrà Juventus, esce la mattina per comprare Tuttosport, ruba il parcheggio a quello che era arrivato prima, si iscrive a uno Juve club Luciano Moggi dalle parti di Prato. Sì, insomma, non sarebbe vita. Non la nostra"