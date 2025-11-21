Rocchi: "Ho chiesto di non accentuare colpi al viso. Serve più collaborazione"

vedi letture

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ospite negli studi di Sky Sport 24, oltre ad aver parlato del derby di domenica, è tornato sull'argomento proteste e simulazioni, del quale aveva parlato qualche settimana fa, sia in occasione del mancato rigore dato alla Fiorentina contro il Lecce, provocando grandi proteste da parte del capitano viola, Luca Ranieri, sia sull'esasperazione del contatto al volto su Gimenez da parte di Parisi, che aveva portato il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore, dopo il controllo VAR. Ecco le sue parole: “È una cosa che accade su tutti i campi, con tutti i club e in tutte le partite. Ho chiesto di non accentuare situazioni che riguardano colpi al viso: è una cosa che nasce per proteggere i calciatori.

Ma, se viene utilizzato per fare ammonire scorrettamente un collega, è un boomerang soprattutto per i calciatori: noi arbitri facciamo brutta figura, ma la fanno soprattutto loro. Con la simulazione, per esempio, non freghi solo l’arbitro o l’avversario: freghi tutti. Spero che ribaltino il ragionamento: l’arbitro può anche aver sbagliato, ma ci vuole collaborazione”.