Qui Juventus, Kelly e Cabal ok ma in panchina. Koopmeiners in difesa?

Stando a quanto riportato oggi da Sky Sport, Lloyd Kelly e Juan Cabal saranno a disposizione della Juventus per la sfida contro la Fiorentina. Entrambi, però, partiranno dalla panchina. Per questo motivo è possibile che Luciano Spalletti a Firenze parta ancora con la difesa a tre composta da Kalulu, Gatti e Koopmeiners. In ogni caso qualcosa in più si capirà domani visto che il tecnico di Certaldo parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. 