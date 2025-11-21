Mareggini ottimista: "Contro la Juve vedremo una Fiorentina diversa"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è stato intervistato da La Nazione e ha parlato così della gara con la Juventus: "Sento che vedremo una Viola diversa. C’è più speranza che rassegnazione. Per noi nel ’91 fu davvero una svolta, ma quella squadra era partita per salvarsi e infatti lo fece alla penultima giornata. Oggi la squadra è più forte ma la situazione psicologica è più difficile, i giocatori devono calarsi nella parte".

Come si esce dalla crisi? "La squadra ha valori importanti ma la vedo impaurita. Il tifoso guarda quanto guadagnano i giocatori e non si capacita della classifica. Ma i gruppi vincenti non si comprano con i soldi. Mancano giocatori di personalità forte. Con Vanoli ho lavorato 3 anni in Nazionale: ha carattere, personalità, pretende tanto ma dà tantissimo".