RISULTATI, Poker dell'Empoli al Bologna. Sassuolo ok

Questi i risultati delle altre due gare delle 15.

EMPOLI-BOLOGNA 4-2 - Seconda vittoria consecutiva per l'Empoli, che batte 4-2 il Bologna e vola a quota 9 punti in classifica. Bellissima partita al Castellani, un botta e riposta continuo: alla fine hanno avuto la meglio i ragazzi di Andreazzoli. Ancora troppi gol subiti dal Bologna di Mihajlovic. A segno per l'Empoli: Pinamonti, Bajrami, Ricci e un autogol di Bonifazi. Per il Bologna non bastano Arnautovic e Barrow.

SASSUOLO-SALERNITANA 1-0 - Un solo gol. Una rete che fa sorridere il Sassuolo, ma che allo stesso tempo condanna la Salernitana. Al Mapei Stadium ci pensa Domenico Berardi a decidere una sfida complicatissima, resa ancor più difficile dalla pioggia e dal terreno pesante: i neroverdi tornano alla vittoria dopo il 3-2 al Verona nella prima giornata, i campani incassano la quinta sconfitta in sei partite. Castori, già in bilico, ora rischia parecchio: serve subito una svolta per ritrovare fiducia e punti.