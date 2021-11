RISULTATI, Europa: le romane non vanno oltre il pari

Questi i risultati delle gare europee di Lazio e Roma, impegnate rispettavimente in Europa League e Conference League.

MARSIGLIA-LAZIO 2-2 - Ciro Immobile diventa il miglior marcatore nella storia della Lazio. La rete numero centosessanta, quella che gli permette di superare Silvio Piola, non è però decisiva per i biancocelesti, che ottengono un pareggio al Velodrome dopo aver accarezzato a lungo il sogno del successo. Il Marsiglia di Sampaoli era passato in vantaggio con un rigore trasformato da Milik, poi Felipe Anderson e King Ciro ribaltano il punteggio a cavallo delle due frazioni, prima del 2-2 firmato da Payet.

ROMA-BODO GLIMT 2-2 - Doveva essere la partita del riscatto per la Roma, è riuscita a metà. Perché i giallorossi pareggiano contro il Bodo Glimt, vanno a quota sette ma rimangono comunque dietro ai norvegesi nel girone. A segno per i giallorossi, El Shaarawy e il pareggio in extremis siglato da Ibanez.