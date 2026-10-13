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La ripresa al Viola Park con la massima concentrazione: le immagini

La ripresa al Viola Park con la massima concentrazione: le immagini
Oggi alle 21:55News
di Redazione FV

La Fiorentina è tornata al lavoro oggi e la parola d'ordine è: focus alla prossima gara, mettendosi alle spalle la sconfitta e il brutto primo tempo di Genova.

In campo i giocatori viola era tutti molto concentrati e focalizzati sull'allenamento, come mostrano le immagini postate dalla Fiorentina stessa sui social.