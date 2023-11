RIGORI, La Viola non ne calcia uno in A da 200 giorni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fiorentina in serie positiva quando ospita la Juventus in Serie A da 4 incroci: 1 vittoria (nel 2021-2022, 2-0 all’ultima giornata: Duncan e Nico Gonzalez) e 3 segni X. Sono i numeri riportati da Footstats che ricordano come la più recente affermazione bianconera al Franchi è del 2018-2019, un 3-0 al 14esimo impegno griffato Bentancur, Chiellini, Ronaldo. Complessivamente gli 84 incontri disputati raccontano di 28 vittorie toscane, 33 pareggi, 23 successi piemontesi, 107-96 per i padroni di casa il computo dei gol.

Il risultato più ricorrente? Si tratta dell’1-1 visto proprio l’anno scorso. Fiorentina a 17 punti (5V – 2X – 3P con 18GF e 14GS), di cui 7 sul proprio campo (2V – 1X – 1P con 8GF e 6GS). È reduce da 2 sconfitte di fila: nel derby contro l’Empoli e all’Olimpico contro la Lazio. Juventus che si trova a quota 23 (7V – 2X – 1P con 16GF e 6GS), 10 dei quali lontano dallo Stadium (3V – 1X – 1P con 8GF e 4GS). Viene da 3 successi senza soluzione di continuità (Torino-Milan-Verona) e da 5 match positivi (4V – 1X). Soprattutto tiene la porta inviolata dal 2-4 patito a Reggio Emilia contro il Sassuolo, correva il quinto turno.

Fra le varie classifiche di rendimento spicca quella legata ai rigori.

Gigliati con un bilancio, favore/contro, in rosso: meno 3. Soprattutto, non ne calciano uno da circa 200 giorni in Serie A. Juventini che in questa contabilità sono a più 2 in campionato. Il più recente contro risale a quasi 170 giorni fa.

PS: ma negli ultimi 3 Fiorentina-Juventus di Serie A i viola hanno tirato 3 massime punizioni (2 gol fatti), mentre i bianconeri non ne provano uno al Franchi dal torneo 2018-2019…

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

84 incontri disputati

28 vittorie Fiorentina

33 pareggi

23 vittorie Juventus

107 gol fatti Fiorentina

96 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-1, 5° giornata 2022/2023