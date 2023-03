RIBERY, Ozil? Chi sa di calcio ricorderà un calciatore top

Tra le tante voci che nelle ultime ore stanno salutando l'addio al calcio giocato di Mesut Ozil, ritiratosi a soli 34 anni dall'attività professionistica, c'è anche Franck Ribery. L'ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina, oggi nello staff tecnico della Salernitana, ha pubblicato sui suoi social un'immagine che lo ritrae contendersi un pallone proprio con Ozil, accompagnata dalla didascalia: "Sarai sempre ricordato come un calciatore eccezionale, strepitoso da chiunque sappia qualcosa di calcio. Goditi il ritiro, fratello!".

You will be remembered as an exceptional, outstanding player by anyone who knows anything about football.

Enjoy your retirement, Frero! @M10 pic.twitter.com/CEe5bA4sHi