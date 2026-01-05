Respinto il reclamo del Lecce, confermati i 2 turni di stop per Di Francesco
FirenzeViola.it
(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Respinto il reclamo del Lecce e sono così confermate le due giornate di squalifica per Eusebio Di Francesco. E' quanto ha deciso la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale. Il tecnico giallorosso era stato sanzionato dal giudice sportivo in seguito all'espulsione rimediata in occasione della gara con il Como dello scorso 27 dicembre valevole per la 17ª giornata del campionato di Serie A. (ANSA).
