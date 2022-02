RESP. BIGLIETTI, Grande entusiasmo. Per la Juve...

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha fatto il punto sulla situazione biglietti e capienza stadio in vista delle prossime partite casalinghe della Fiorentina, la gara di domenica alle 12:30 contro l'Atalanta e soprattutto l'attesissima semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus programmata per il 2 marzo: "Questo è un momento in cui ci stiamo divertendo, c'è grande partecipazione ed unione. Il cerchio si chiude quando abbiamo i nostri tifosi. Per domenica ci sarà ancora il limite del 50% della capienza, quindi potremo vendere al massimo 21mila biglietti. Al momento abbiamo circa 4mila biglietti venduti che si aggiungono agli 11.600 abbonati; la Curva Fiesole è esaurita, lo stesso per il parterre di maratona coperto, per il resto disponibilità in tutti i settori. Ricordiamo che c'è ancora obbligatorietà di indossare la mascherina FFP2. Per gli ospiti sono 140 biglietti venduti".

E sulle prevendite per la partita contro la Juventus: "Sono giorni in cui dormiamo poco. Stiamo lavorando per preparare le vendite future. Mi sento di dire che settimana prossima apriremo le vendite ed i possessori di Christmas pack avranno la prelazione. Stiamo ancora definendo gli spazi temporali in cui ci sarà questa prelazione. Sulla percentuale di pubblico non sappiamo. Abbiamo visto della volontà di ampliare la capienza ma noi dobbiamo attenerci alle comunicazioni ufficiali. Ci piacerebbe passare al 100%, capiamo che fino al 31 marzo c'è un'emergenza. Certo è uno scenario strano, un conto è aprire lo stadio al 50% (quindi circa 21mila), un conto è aprirlo al 75%, con la possibilità di arrivare quindi a 32mila. Fino all'inizio della pandemia c'erano delle regole, adesso sono state stravolte, non abbiamo grande possibilità di programmare. Non è facile ma siamo sereni di come stiano andando le cose. Ora pensiamo a riempire lo stadio domenica con l'Atalanta. I biglietti sono disponibili su Internet e nei Fiorentina Point dalle ore 10 alle 18 fino a sabato compreso, domenica mattina venderemo gli ultimi biglietti in attesa della partita che inizierà alle ore 12:30".