Repice su Paratici: "Ci si aspettava di più dagli acquisti. È successo altro"

Repice su Paratici: "Ci si aspettava di più dagli acquisti. È successo altro"FirenzeViola.it
Ieri alle 23:00News
di Redazione FV

Il radiocronista e giornalista, Francesco Repice, è intervenuto a TMW Radio anche parlando della scelta di Paratici su Grosso, che ha portato al ritorno in panchina di Paolo Vanoli: "Ovvio che ci si aspettasse molto di più dopo quella campagna acquisti. Paratici è uno che va avanti per le sue idee, sono convinto sia successo qualcosa".