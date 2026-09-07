Repice su Paratici: "Ci si aspettava di più dagli acquisti. È successo altro"
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Il radiocronista e giornalista, Francesco Repice, è intervenuto a TMW Radio anche parlando della scelta di Paratici su Grosso, che ha portato al ritorno in panchina di Paolo Vanoli: "Ovvio che ci si aspettasse molto di più dopo quella campagna acquisti. Paratici è uno che va avanti per le sue idee, sono convinto sia successo qualcosa".
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