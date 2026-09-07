Borghi: "Grosso ha dimostrato di non avere idee chiare. Ora tocca a Vanoli"

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Il telecronista e giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato così sul suo canale YouTube della situazione della Fiorentina: "Lo scontro tra Fiorentina e Torino ve lo sottolineavo e infatti è stato il più pesante di tutti, perché ha già fatto saltare la prima panchina della Serie A. E già finita l'era Grosso e la situazione sembra tellurica. Il Torino nel primo tempo aveva avuto più iniziativa, poi occasioni ci sono state da entrambe le parti. La Fiorentina è andata in vantaggio e poteva anche raddoppiare, ma poi si è sciolta nel finale quando la partita è stata cambiata da un gran tiro di Mandragora, però poi la Fiorentina continua a prendere gol in area di rigore.

Per tanti la colpa è di Grosso, che non ha dimostrato di avere idee chiare. Ora torna Vanoli, che ha rivendicato, anche legittimamente, i meriti personali nella scorsa stagione e il fatto che fosse giusto dargli continuità. Deve sistemare a suo modo la squadra".