La Lazio di Gattuso vola: vittoria per 2-1 a Udine, rete decisiva di Gudmundsson

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La Lazio espugna il Bluenergy Stadium e resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A, assieme a Roma e Inter a 9 punti. La squadra di Gattuso conquista la terza vittoria consecutiva, superando in rimonta l'Udinese per 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, con i friulani più propositivi e costretti anche a due cambi per gli infortuni di Piotrowski e Solet, la gara si sblocca nella ripresa. Al 52' è Karlstrom a portare avanti l'Udinese, servito da un ottimo assist di Davis.

Gattuso cambia volto alla Lazio con le sostituzioni e nel finale arriva la rimonta. All'80' Frattesi firma l'1-1 su assist di Zaccagni, poi all'88' è Albert Gudmundsson, appena entrato e all'esordio in biancoceleste dopo essere arrivato settimana scorsa dalla Fiorentina, a completare il sorpasso con un preciso colpo di testa su cross di Doekhi. Finisce 2-1 per la Lazio, che sale così a nove punti dopo tre giornate.