Real, Mbappè nel mirino dei tifosi per una vacanza in Sardegna

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(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Mentre Madrid biancorossa sogna, a poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal, quella blanca ribolle di tensione: gli obiettivi di stagione, dalle coppe alla Liga, sono sfumati e tutto sembra incrinarsi, anche nel rapporto coi tifosi. A finire nel loro mirino è ora Kylian Mbappè, reo di aver fatto una breve vacanza in Sardegna mentre è fermo per infortunio, una scelta per nulla gradita dalla frange più esigenti, che hanno dato il via sui social ad una petizione per sollecitare in sostanza il divorzio con la stella francese, con tanto di immagine che mostra Mbappé con la scritta 'Fuera' (fuori) sul viso. Per smorzare la polemica, l'entourage del giocatore ha diffuso una dichiarazione, attraverso l'Afp, in cui si sostiene che "le critiche derivano da un'interpretazione eccessiva di elementi relativi a un periodo di recupero gestito rigorosamente dalla società, senza riflettere la realtà dell'impegno quotidiano di Kylian e del suo lavoro per la squadra".

Mbappè è tornato al lavoro per preparare il Clasico di domenica prossima, una partita che il Real Madrid deve vincere per salvare almeno la faccia in questa stagione. Il club, col presidente Florentino Perez in testa, è dalla sua parte, ma sono anche state notate le parole pronunciate giorni dal tecnico, Alvaro Arbeloa: "Non abbiamo costruito il Real con calciatori che giocano in smoking ma con giocatori che finiscono le partite con le magliette piene di sudore e fango", ha affermato, in quella che per alcuni era una velata critica alla stella (ANSA).