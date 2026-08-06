Ufficiale Addio Mastantuono, il Real Madrid "si consola" con Diomande: c'è il comunicato

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Il Real Madrid saluta Franco Mastantuono, atteso a Firenze, e aspetta Yan Diomande. Il giocatore è in arrivo a Madrid con i suoi agenti e i due club hanno già ufficializzato il trasferimento:

"Il Real Madrid CF e l'RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Yan Diomande, che sarà legato al nostro club per le prossime sette stagioni, fino al 30 giugno 2033".