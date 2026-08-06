Alberto De Rossi lascia la Roma dopo 30 anni: diventa presidente dell'Ostiamare

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Alberto De Rossi lascia la Roma dopo oltre 30 anni e va all'Ostiamare del figlio Daniele, neo promosso in serie C, con il ruolo di presidente. Oltre al prestigioso incarico, come si legge nel comunicato del club bianco-viola "Alberto De Rossi sarà alla guida dell'Area Tecnica del Club e punto di riferimento per lo sviluppo del progetto sportivo dell'Ostiamare, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile, con l'obiettivo di costruire un futuro fondato su competenza, passione e lavoro quotidiano".

Un nuovo e prestigioso incarico dunque per lui che mette fine ad una avventura di lunghissima data. Arrivato nel settore giovanile giallorosso negli anni Novanta, ha allenato nelle diverse categorie prima di assumere, nel 2003, la guida della Primavera. In ventanni ha vinto tre campionati Primavera, due Coppe Italia e due Supercoppe ma è soprattutto essere stato un maestro e un educatore dei calciatori la sua vittoria. Sotto la sua guida in tanti sono diventati grandi calciatori di serie A e tanti hanno conquistato la Nazionale.