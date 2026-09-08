Real Madrid-Inter, ecco le formazioni ufficiali del match del Bernabeu

Real Madrid-Inter, ecco le formazioni ufficiali del match del BernabeuFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:45News
di Redazione FV

Tutto pronto al Bernabéu per il big match di giornata che alle 21 vede Real Madrid e Inter affrontarsi. I nerazzurri ritrovano il loro passato tra le fila avversarie, con José Mourinho, tornato in questa stagione sulla panchina dei Blancos, pronto ad affrontare la sua ex squadra, con la quale ha sollevato nel 2010 proprio la coppa. Ecco le formazioni ufficiali del match di Madrid:

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Alexander-Arnold; Diaz, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. Allenatore: Mourinho.

INTER (3-5-2): Martínez J.; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Martínez L., Thuram. Allenatore: Chivu.