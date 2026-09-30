Raspadori, il ko in Nazionale non è grave: contro i viola ci dovrebbe essere

Rientrato anzitempo a Bergamo dopo l'infortunio rimediato durante la sfida tra Turchia e Italia, Giacomo Raspadori è stato sottoposto ad esami strumentali nel pomeriggio odierno. L'attaccante dell'Atalanta ha rimediato una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra, problema che lo costringerà a restare fermo ai box per circa due/tre settimane. L'ex Napoli salterà dunque la sfida col Venezia in programma alla ripresa del campionato e quasi certamente anche quelle con Pafos e Milan.

Dovrebbe quindi essere disponibile per il turno infrasettimanale di giovedì 29 ottobre contro la Fiorentina al Franchi.