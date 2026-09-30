Il vivaio della Fiorentina degli ultimi 10 anni vale 244 milioni: Vlahovic traina gli incassi

Il vivaio come serbatoio di talenti, ma anche come risorsa per le casse del club. Secondo l’analisi di TMW, la Fiorentina ha incassato complessivamente 244,3 milioni di euro dalle cessioni di giocatori passati dal proprio settore giovanile, grazie soprattutto ad alcune operazioni che hanno segnato la storia recente della società.

A guidare la graduatoria è Dusan Vlahovic, con un’operazione da 86 milioni di euro, seguito da Federico Chiesa a quota 60 milioni e Federico Bernardeschi a 44 milioni. Tre trasferimenti che rappresentano la parte più consistente del totale e raccontano la capacità del club viola di valorizzare i propri talenti sul mercato.

Come evidenzia TMW, gli incassi non si sono distribuiti in modo uniforme nel corso delle stagioni. Alle cessioni del 2017-18, fra cui quella di Bernardeschi, è seguita l’operazione Babacar nel 2018-19, prima dei picchi legati agli addii di Vlahovic e Chiesa. Il flusso è poi proseguito con altre uscite, fino alle operazioni del 2026-27, portando il bilancio complessivo a sfiorare i 245 milioni di euro.